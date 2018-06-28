Шовковський - Нойєру: своїми діями просто принизив партнерів по команді

Екс-воротар збірної України висловив свою думку про голкіпера Бундестім.

Колишній воротар збірної України з футболу Олександр Шовковський зайвий раз нагадав статистику, згідно з якою, чинний чемпіон світу по футболу на наступному Мундіалі виступає вкрай невдало, а також прокоментував гру свого колеги - голкіпера збірної Німеччини Мануеля Нойєра.

Коментар він залишив на особистій сторінці в Facebook.

"І ще пару слів про Нойєра.

Я вважаю його одним з кращих воротарів сучасності, АЛЕ... кожен повинен займатися своєю справою!

Своїми діями в кінці другого тайму, після пропущеного першого м'яча, він показав своє зверхнє ставлення до своїх партнерів і повну неповагу до суперника!

Невже він думав, що його партнери по команді слабкіше Ноера у грі ногами, і що тільки він здатний вирішити результат поєдинку, підключившись до атаки і почавши обводити на половині поля суперника!?

Я повністю згоден з тим, що в подібній ситуації воротар з високими антропометричними даними просто зобов'язаний перебувати в штрафному майданчику суперника, АЛЕ ТІЛЬКИ при виконанні штрафних або кутових ударів. Ні в якому разі, воротар не повинен діяти подібним чином. Своїми діями він просто принизив своїх партнерів по команді, поставивши себе вище їх технічної майстерності.

Це неприпустимо для гравця такого рівня!", - написав екс-воротар київського "Динамо" і національної збірної України.

Як повідомляв УНІАН, збірна Німеччини програла команді Південної Кореї (0:2) і вибула з числа учасників ЧС-2018 вже після першої стадії змагань - групового етапу.

Чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.