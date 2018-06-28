ФК "Маріуполь" орендував гравця "Шахтаря" Чоботенко строком на один сезон

Сергій Чоботенко народився в Запоріжжі і є вихованцем одразу двох клубів - "Металурга" і "Динамо".

Ще одним новачком ФК «Маріуполь» у це літнє міжсезоння став Сергій Чоботенко. Футболіст, який належить «Шахтарю», буде виступати за команду на правах оренди, повідомляє прес-центр ФК «Маріуполь». Термін угоди — 1 сезон. Сергій Чоботенко народився 16-го січня 1997 року в Запоріжжі. Вихованець ДЮСШ «Металург» (Запоріжжя) та Академії «Динамо» (Київ). Амплуа — центральний захисник. Зріст — 193 см, вага — 82 кг За юнацьку команду «Динамо» Сергій провів 64 матчі і забив 4 голи. За молодіжний склад киян — 21 матч, 1 гол. Влітку 2017 року Чоботенко став гравцем «Шахтаря». У минулому сезоні став чемпіоном молодіжної першості, провівши 26 ігор (1 гол).

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