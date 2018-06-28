Фанати збірних Сербії та Бразилії побилися під час матчу ЧС-2018

Служба безпеки стадіону швидко зреагувала на конфлікт.

Під час матчу заключного туру чемпіонату світу з футболу між Бразилією і Сербією почалася бійка на трибунах.

Інцидент стався на трибуні, розташованій за воротами сербського воротаря Володимира Стойковича, передає кореспондент «Газеты.Ru».

Фанат збірної Сербії, який імовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння, вирішив з'ясувати стосунки з бразильськими уболівальниками, які святкували гол півзахисника «пентакампеонів» Пауліна.

Служба безпеки стадіону швидко зреагувала на конфлікт: бешкетник був негайно виведений з арени, що викликало бурхливі оплески у виконанні фанатів збірної Бразилії.

Матч завершився перемогою збірної Бразилії з рахунком 2:0. Бразильці з 1-го місця в групі вийшли в 1/8 фіналу, серби - посіли 3-е місце і вибули з боротьби на турнірі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 по 15 липня.