Бразилія виграла у Сербії і вийшла з першого місця в групі в 1/8 фіналу ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:0.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився матч 3-го туру групового етапу в квартеті Е, де збірна Бразилії обіграла команду Сербії і посіла 1-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

Матч завершився з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бразильці грали у своєму стилі, витрачаючи мінімум зусиль на ювелірні комбінації, які приводили до голів у ворота суперника. В основному, м'ячем володіли серби, які також створили ряд небезпечних моментів, не закінчилися голами.

Південноамериканці відкрили рахунок на 36-й хвилині, коли відмінний удар вдався Пауліна. А в середині другого тайму, на 68-й хвилині, Тьяго Сілва замкнув подачу з кутового точним ударом головою - 2:0.

Таким чином, у збірної Бразилії 7 очок і 1-е місце в групі. У команди Сербії залишилося 3 бали і 3-е місце - команда позбулася місця в плей-офф.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.