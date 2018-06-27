УЄФА виключив «Мілан» з єврокубків на найближчі два сезони

19:22, 27 червня 2018
Футбол
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Мілан не буде допущений до єврокубків найближчим часом / acmilan.com

Ця справа була відкрита у зв'язку з порушенням клубом правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей», повідомляє Трибуна.

Рішенням УЄФА «Мілан» виключений з наступного розіграшу Ліги Європи в сезоні 2018/19. Клуб також не зможе взяти участь у євротурнірі під егідою УЄФА в сезоні 2019/20, якщо кваліфікується.

Це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

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Теги: #Мілан#Ліга Європи#УЄФА фінансовий фейр-плей