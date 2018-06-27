УЄФА виключив «Мілан» з єврокубків на найближчі два сезони

Команда пропустить Лігу Європи 2018/19 і єврокубковий турнір 2019/20, якщо туди кваліфікується.

Слідча палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів винесла рішення у справі «Мілана».

Ця справа була відкрита у зв'язку з порушенням клубом правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей», повідомляє Трибуна.

Рішенням УЄФА «Мілан» виключений з наступного розіграшу Ліги Європи в сезоні 2018/19. Клуб також не зможе взяти участь у євротурнірі під егідою УЄФА в сезоні 2019/20, якщо кваліфікується.

Це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.