УЄФА виключив «Мілан» з єврокубків на найближчі два сезони
19:22, 27 червня 2018Футбол
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Команда пропустить Лігу Європи 2018/19 і єврокубковий турнір 2019/20, якщо туди кваліфікується.
Мілан не буде допущений до єврокубків найближчим часом / acmilan.com
Слідча палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів винесла рішення у справі «Мілана».
Ця справа була відкрита у зв'язку з порушенням клубом правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей», повідомляє Трибуна.
Рішенням УЄФА «Мілан» виключений з наступного розіграшу Ліги Європи в сезоні 2018/19. Клуб також не зможе взяти участь у євротурнірі під егідою УЄФА в сезоні 2019/20, якщо кваліфікується.
Це рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.
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