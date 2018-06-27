Збірна Швеції виграла у Мексики матч за перше місце в групі ЧС

Гра завершилася з рахунком 3:0.

На чемпіонаті світу-2018 з футболу завершився матч 3-го туру Групи F, в якому збірна Швеції переграла команду Мексики.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Шведи мали перевагу впродовж всього матчу і вже на самому початку гри змарнували кілька вигідних моментів.А реалізувати свою перевагу скандинави зуміли лише після перерви.

На 50-й хвилині рахунок відкрив Людвіг Аугустінссон. За 12 хвилин, на 62-й, шведи отримали право на пенальті і точний удар з 11-метрової позначки завдав Андреас Гранквіст, а на 74-й хвилині мексиканець Едсон Альварес забив гол... у свої ворота.

Таким чином, обидві команди набрали по 6 очок, випередивши в турнірній таблиці збірні Німеччини та Південної Кореї - по 3. Перше місце в групі за додатковими показниками посіла команда Швеції, яка виграла очний матч у Мексики.