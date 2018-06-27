Збірна Німеччини програла Кореї і сенсаційно вилетіла з ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:0.

На чемпіонаті світу з футболу завершився матч 3-го туру Групи F, в якому збірна Німеччини сенсаційно поступилась команді Південної Кореї.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь корейської команди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Німці, як і передбачалося, мали велику територіальну перевагу над суперниками, але реалізувати його хоча б в один гол команда так і не зуміла. Чіпка оборона і відмінна ігрова дисципліна корейської команди на полі сказали своє вагоме слово.

Більше того, кілька грубих помилок на виходах Мануеля Нойєра і, в цілому, невпевнена гра німецького воротаря призвели Бундестім до пропущених голів.

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час, коли на 90+3 хвилині гол забив Кім. Взятий арбітром відеоповтор показав, що м'яч був забитий за правилами. А на 90+6 хвилині Сун забив другий гол і остаточно оформив сенсаційну перемогу своєї команди.

Таким чином, команда Німеччини набрала в підсумковій турнірній таблиці лише 3 бали (останнє 4-е місце), у команди Кореї також 3 бали (3-е місце)