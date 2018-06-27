Чемпіонат світу з футболу-2018: розклад матчів на 28 червня

Вирішальні поєдинки відбудуться в групах G і H.

У четвер, 28 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії відбудуться чотири матчі в рамках вирішального, 3-го туру групового етапу. За їх підсумками визначаться чергові команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Поєдинки відбудуться в групах G і H.

Розклад ігор 28 червня:

Японія - Польща, 17:00 (Волгоград) - Група Н

Сенегал - Колумбія, 17:00 (Самара) - Група Н

Англія - Бельгія 21.00 (Калінінград) - Група G

Панама - Туніс, 21.00 (Саранськ) - Група G

Час початок матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Збірна Колумбії є фаворитом у поєдинку проти Сенегалу. Коефіцієнт на успіх колумбійців - 1,87, тоді як на перемогу африканської збірної можна поставити з коефіцієнтом 4,46. Варіант нічиєї оцінюється показником 3,55.

В іншому поєдинку цієї групи - між Японією і Польщею - немає явного розподілу ролей. Трохи вище шанси на перемогу у японців, чий коефіцієнт - 2,60, тоді як у поляків - 2,90. На нічию можна поставити за показником 3,19.

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Непередбачуваним з точки зору букмекерських прогнозів є гра лідерів групи G - Англії та Бельгії. Розкид за ставками на перемогу мінімальний і не виходить за рамки статистичної похибки. Коефіцієнт на перемогу англійців - 2,66, на перемогу бельгійців можна поставити з коефіцієнтом 2,88. Нічия також вірогідна - показник 3,11.

Гра Панами і Тунісу несе мало інтриги як з точки зору становища команд у групі, так і з точки зору ставок. Перевага - на боці збірної Тунісу. Коефіцієнт на перемогу цієї команди - 1,84, на успіх панамців - 4,42. Нічия має коефіцієнт 3,67.

Головний інтерес

У групі Н основна боротьба розгорнеться між Сенегалом і Колумбією. Обидві команди продемонстрували у перших матчах цікавий футбол, і очна зустріч обіцяє бути драматичною і результативною. Колумбійців влаштує тільки перемога, а збірній Сенегалу для виходу в 1/8 фіналу достатньо і нічиєї. Японцям ж достатньо просто не програти полякам, які відверто провально виступили на цьому турнірі.

У групі G нарешті дійшла черга до матчу двох фаворитів - Англії і Бельгії, які в попередніх турах досхочу познущалася над слабкими командами Панами і Тунісу. Перемога дозволить або англійцям, або бельгійцям вийти в плей-офф з першого місця. А ось за нічиєї можливі варіанти. Справа в тому, що у команд абсолютно рівні додаткові показники, і ключовою виявиться ... кількість жовтих і червоних карток.

Як повідомляв УНІАН, у середу на ЧС-2018 також відбудуться чотири матчі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.