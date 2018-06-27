Матч Ліги націй Чехія - Україна пройде в 26-тисячному містечку

Поєдинок Ліги націй між збірними Чехії та України відбудеться в місті Угерське Градіштє з населенням 26 тисяч жителів.

Матч Ліги Націй між збірними Чехії та України пройде на Стадіоні Мирослава Валенти в місті Угерське Градіштє, повідомляє ФФУ у своєму акаунті в Twitter.

Угерське Градіштє - невелике місто на сході Чехії, недалеко від кордону зі Словаччиною, з населенням 26 тисяч жителів.

Читайте такожФФУ вимагає перенести матч Ліги націй між Чехією і Україною в інше місто

«Стадіон Мирослава Валенти» був відкритий в 2003 році і вміщує трохи більше 8 тисяч глядачів. В основному на ньому проводить свої домашні матчі місцевий клуб "Словацько" з чеської першої ліги.

Збірна Чехії на цій арені грала двічі - у 2006 році програла в товариському матчі Сербії (1:3), а в 2009-му в рамках кваліфікації чемпіонату світу 2010 розгромила збірну Сан-Марино (7:0).

Матч Ліги Націй між збірними Чехії та України відбудеться у четвер, 6 вересня.