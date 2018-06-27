ФФУ допустила 17 стадіонів, на яких дозволено приймати матчі Прем'єр-ліги

У список потрапив стадіон імені Баннікова в Києві, місткість якого складає всього 1678 місць.

Виконком Федерації футболу України назвав 17 стадіонів, які зможуть приймати матчі Прем'єр-ліги в сезоні-2018/19. Про це повідомляє Sport Arena. У список допущених стадіонів потрапили: ОСК «Металіст» (Харків), НСК «Олімпійський» (Київ), «Ворскла» ім. Бутовського (Полтава), «Славутич-Арена» (Запоріжжя), Стадіон ім. В. Бойко (Маріуполь), «Арена Львів» (Львів), «Ніка» (Олександрія), «Україна» (Львів), «Динамо» ім. В. Лобановського (Київ), «Оболонь-Арена» (Київ), «Авангард» (Луцьк), «Дніпро-Арена» (Дніпро), «Чорноморець» (Одеса), «Зірка» (Кропивницький), ОНСЦ (Чернігів), НТК ім В. Баннікова (Київ), «Метеор» (Дніпро). Зазначимо, місткість НТК ім В. Баннікова становить 1678 місць, а за регламентом УПЛ місткість стадіону не повинна бути менше 5000. Раніше «Полтава» відмовилася виступати в Прем'єр-лізі через недопуск стадіону «Локомотив».

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