Бразильський новачок Че Че приніс Динамо перемогу у своєму дебютному матчі

Кияни провели першу контрольну гру після повернення з відпустки.

Київське "Динамо" провело перший контрольний поєдинок після повернення з відпустки.

На навчально-тренувальній базі клубу у Чапаєвці кияни зустрілися з командою першої ліги - "Колос" (Ковалівка).

Після першого тайму "Динамо" програвало - 0:1. Рахунок на 26-й хвилині відкрив гравець "Колоса" Юрій Соломка.

У другому таймі перевага динамівців нарешті дала результат. На 63-й хвилині Дмитро Хльобас зрівняв рахунок, а на 75-й новачок Че Че, який вийшов на заміну, забив перший гол за команду у своєму дебютному матчі.

Читайте такожДинамо підписало новий контракт з Сидорчуком

Гол 25-річного бразильця, який підписав з "Динамо" 5-річний контракт, приніс перемогу підопічним Олександра Хацкевича - 2:1.

Склад "Динамо", 1-й тайм: Бущан, Алібеков, Гуйє, Смирний, Калитвинцев, Гармаш, Буяльський, Циганков, Ледньов, Шапаренко, Дегтярьов. 2-й тайм: Рудько, Миколенко, Попов, Цитаішвілі, Михайличенко, Андрієвський, Че Че, Хльобас, Білоног, Шепелев, Русин.

29 червня "Динамо" вирушає на тренувальний збір до Австрії, де зіграє 5 контрольних матчів.

4 липня. «Динамо» - «Карабах» (Азербайджан)

5 липня. «Динамо» - «Тяньцзінь Цюаньцзянь» (Китай)

8 липня. суперник поки не відомий

9 липня. «Динамо» - «Ботошані» (Румунія)

14 липня. «Динамо» - «Вікторія Плзень» (Чехія)

Як повідомляв УНІАН, з 2018 року у Києві щороку відзначатиметься День "Динамо".