Єгипет позбувся головного тренера після провалу на ЧС-2018

Ектор Купер керував єгипетською збірною з 2015 року і вперше за 28 років вивів її у фінальну частину ЧС.

У Федерації футболу Єгипту ухвалили рішення не продовжувати трудову угоду з головним тренером національної збірної Ектором Купером після чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє ВВС. Читайте такожЄгипетський коментатор помер після поразки своєї збірної на чемпіонаті світу Федерація подякувала 62-річному аргентинцю і його тренерському штабу за роботу в збірній. Збірна Єгипту не зуміла заробити жодного очка на чемпіонаті світу. У стартовому поєдинку турніру єгиптяни поступилися збірній Уругваю (0:1). Після цього команда Купера програла збірній Росії (1:3). А в заключному матчі групового етапу збірна Єгипту поступилася команді Саудівської Аравії з рахунком 1:2. Купер керував єгипетською збірною з 2015 року. Він вивів команду у фінальну частину чемпіонату світу вперше за 28 років.

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