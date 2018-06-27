Марадону, який показав "фак" нігерійцям, вивели зі стадіону в неадекватному стані

Два середніх пальця Дієго Марадони потрапили в телетрансляцію поєдинку.

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який дивився матч Аргентина - Нігерія на трибуні, нестандартно відреагував на забитий гол аргентинської збірної, який вивів команду в раунд плей-офф.

Легенда світового футболу почав показувати непристойні жести, виставивши середні пальці обох рук. Це сталося після того, як аргентинський захисник Маркос Рохо зробив рахунок у матчі 2:1.

Два середніх пальця Марадони потрапили в телетрансляцію поєдинку. До кого звертався легендарний футболіст, невідомо.

Після матчу з'явилася інформація, що Марадону госпіталізували з підвищеним тиском. На кадрах видно, як Марадону під руки ведуть з Vip-трибуни "Санкт-Петербург Арени".

Video of a clearly struggling #Maradona being helped inside immediately after the game - reports since he has been taken to hospital pic.twitter.com/8IDGRSf4Zd — Joe Morrison (@joefooty) June 26, 2018

Першу допомогу легенді футболу надали на стадіоні. Проте вже вранці Дієго Марадона повідомив, що інформація про госпіталізацію не відповідає дійсності.

За словами аргентинця, в перерві матчу йому стало погано - заболіла шия і трапилася декомпенсація.

"Хочу всім сказати, що зі мною все нормально. Я не перебуваю в лікарні, і мене ніхто не госпіталізував. У перерві матчу з Нігерією у мене сильно заболіла шия і я переніс декомпенсацію (серця). Лікар мене перевірив і сказав перед другим таймом йти додому. Однак я хотів залишитися, адже ми ризикували всім. Як я міг піти? Всіх цілую, спасибі за підтримку", - написав Марадона в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, збірна Аргентини в драматичному матчі обіграла Нігерію (2:1) і вийшла в 1/8 чемпіонату світу.