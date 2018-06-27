Мессі став автором унікального досягнення на чемпіонатах світу

Аргентинський форвард забивав голи на чемпіонатах світу в різні періоди своєї біографії.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився забитим голом у матчі чемпіонату світу проти Нігерії.

Це перший м'яч Мессі на ЧС-2018 і шостий на чемпіонатах світу в цілому. До цього він відзначався голами на ЧС-2006 і ЧС-2014.

Таким чином, Мессі став першим гравцем в історії, який забиває голи на чемпіонатах світу в трьох різних десятиліттях своєго життя - в підлітковому віці (до 20 років), у віці 20+ і у віці 30+ років.

Слід зазначити, що 24 червня Ліонелю Мессі виповнився 31 рік.

Lionel Messi has now scored a #WorldCup goal:



- In his teens

- In his 20's

- In his 30's



He's the first player ever to do this. pic.twitter.com/HMjQHGubvz — Coral (@Coral) June 26, 2018

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Аргентини в неймовірно драматичному поєдинку обіграла Нігерії - 2:1. Голи у складі аргентинської команди забили Мессі і Рохо.

В 1/8 фіналу збірна Аргентини зіграє з командою Франції.