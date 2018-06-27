Мессі став автором унікального досягнення на чемпіонатах світу

09:32, 27 червня 2018
Футбол
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Ліонель Мессі встановив нове досягнення на чемпіонатах світу / REUTERS

Це перший м'яч Мессі на ЧС-2018 і шостий на чемпіонатах світу в цілому. До цього він відзначався голами на ЧС-2006 і ЧС-2014.

Таким чином, Мессі став першим гравцем в історії, який забиває голи на чемпіонатах світу в трьох різних десятиліттях своєго життя - в підлітковому віці (до 20 років), у віці 20+ і у віці 30+ років.

Слід зазначити, що 24 червня Ліонелю Мессі виповнився 31 рік.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Аргентини в неймовірно драматичному поєдинку обіграла Нігерії - 2:1. Голи у складі аргентинської команди забили Мессі і Рохо.

В 1/8 фіналу збірна Аргентини зіграє з командою Франції.

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Теги: #ЧМ-2018#Ліонель Мессі