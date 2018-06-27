Мессі став автором унікального досягнення на чемпіонатах світу
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився забитим голом у матчі чемпіонату світу проти Нігерії.
Це перший м'яч Мессі на ЧС-2018 і шостий на чемпіонатах світу в цілому. До цього він відзначався голами на ЧС-2006 і ЧС-2014.
Таким чином, Мессі став першим гравцем в історії, який забиває голи на чемпіонатах світу в трьох різних десятиліттях своєго життя - в підлітковому віці (до 20 років), у віці 20+ і у віці 30+ років.
Слід зазначити, що 24 червня Ліонелю Мессі виповнився 31 рік.
Lionel Messi has now scored a #WorldCup goal:— Coral (@Coral) June 26, 2018
- In his teens
- In his 20's
- In his 30's
He's the first player ever to do this. pic.twitter.com/HMjQHGubvz
Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Аргентини в неймовірно драматичному поєдинку обіграла Нігерії - 2:1. Голи у складі аргентинської команди забили Мессі і Рохо.
В 1/8 фіналу збірна Аргентини зіграє з командою Франції.