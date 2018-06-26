Збірна Аргентини у супердраматичній грі з Нігерією здобула путівку в 1/8 фіналу ЧС-2018

Аргентинська збірна перебувала на межі вильоту з турніру.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 3-го туру в групі D, в якому збірна Аргентини здобула неймовірно складну перемогу над Нігерією.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 14-й хвилині відкрив рахунок Ліонель Мессі, для якого це перший гол на ЧС-2018. На початку другого тайму нігерійці отримали право на пенальті, і Мозес зрівняв рахунок - 1:1.

Все йшло до нічиєї, яка повністю влаштовувала африканську збірну. Однак на 86-й хвилині Маркос Рохо шикарним ударом в один дотик забив переможний гол, який вивів аргентинців у плей-офф.

Збірна Аргентини набрала 4 очки і посіла друге місце у своїй групі. Нігерія з 3 очками залишається на третьому місці.