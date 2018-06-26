Шахтар у контрольному матчі обіграв Брондбю, новачок Фернандо зробив дубль

Гірники провели перший поєдинок на літніх зборах.

На тренувальному зборі в Німеччині «Шахтар» провів контрольний матч з датським «Брондбю».

Данці відкрили рахунок на 51-й хвилині, але гірники тут же зрівняли – забив Фернандо, для якого цей матч став першим за «Шахтар». Через три хвилини 19-річний бразилець вивів «Шахтар» вперед.

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Третій гол «Шахтаря» у матчі забив Андрій Тотовицький, після чого «Брондбю» забив свій другий гол.

У результаті - перемога "Шахтаря" 3:2.

"Шахтар" виставив два різних склади в обох таймах.

Перший тайм: Кудрик, Данченко, Кривцов, Ракицький, Матвієнко, Коваленко, Степаненко, Зубков, Веллінгтон Нем, Болбат, Мораєс.

Другий тайм: Пятов, Додо, Хочолава, Ордець, Бутко, Патрік, Пихальонок, Марлос, Дентіньо, Фернандо, Тотовицький.

Як повідомляв УНІАН, у другому матчі на зборах у Німеччині гірники зіграють з болгарським ЦСКА.