Збірна Перу перемогла Австралію на ЧС-2018
19:12, 26 червня 2018Футбол
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Перуанці забили по голу в кожному з таймів, однак це не допомогло їм пробитися в плей-офф.
Австралія - Перу / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу зіграно заключний поєдинок у групі С, в якому збірна Перу обіграла команду Австралії - 2:0.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
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На старті поєдинку футболісти Перу відкрили рахунок. Красень-гол був забитий на 18-й хвилині Андре Каррільо, який відправив м'яч точно в нижній кут воріт.
У Австралії було кілька хороших моментів, щоб відігратися, але перуанців рятував їх голкіпер.
Збірна Перу подвоїла перевагу на старті другого тайму, коли Паоло Герреро завдав точний удар з розвороту.
Перу набрала 3 очки після трьох матчів і закінчує турнір на третьому місці групи С. Австралія з одним очком замкнула турнірну таблицю.
В 1/8 фіналу з цієї групи вийшли Франція і Данія.
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