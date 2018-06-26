Збірна Перу перемогла Австралію на ЧС-2018

Перуанці забили по голу в кожному з таймів, однак це не допомогло їм пробитися в плей-офф.

На чемпіонаті світу з футболу зіграно заключний поєдинок у групі С, в якому збірна Перу обіграла команду Австралії - 2:0.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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На старті поєдинку футболісти Перу відкрили рахунок. Красень-гол був забитий на 18-й хвилині Андре Каррільо, який відправив м'яч точно в нижній кут воріт.

У Австралії було кілька хороших моментів, щоб відігратися, але перуанців рятував їх голкіпер.

Збірна Перу подвоїла перевагу на старті другого тайму, коли Паоло Герреро завдав точний удар з розвороту.

Перу набрала 3 очки після трьох матчів і закінчує турнір на третьому місці групи С. Австралія з одним очком замкнула турнірну таблицю.

В 1/8 фіналу з цієї групи вийшли Франція і Данія.