УЄФА дозволив продавати алкоголь на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Вболівальники зможуть купувати алкоголь на стадіонах вже з наступного сезону.

Комітет УЄФА дозволив уболівальникам купувати та вживати алкоголь на поєдинках Ліги чемпіонів і Ліги Європи з наступного сезону.

Про це повідомляє Onefootball.com.

Відповідну зміну виконавчий комітет УЄФА вніс в 36-ю статтю правил безпеки.

З 2000 року продаж алкоголю, зокрема пива, був заборонений всередині стадіонів і на майданчиках УЄФА. Тепер це правило скасовано, і питання продажу алкоголю на футболі буде регулюватися місцевим законодавством. Так, у Великобританії уболівальникам все ж буде заборонено вживати спиртні напої на трибуні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Києві "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів.