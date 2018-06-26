УЄФА дозволив продавати алкоголь на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи
18:46, 26 червня 2018Футбол
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Вболівальники зможуть купувати алкоголь на стадіонах вже з наступного сезону.
REUTERS
Комітет УЄФА дозволив уболівальникам купувати та вживати алкоголь на поєдинках Ліги чемпіонів і Ліги Європи з наступного сезону.
Про це повідомляє Onefootball.com.
Відповідну зміну виконавчий комітет УЄФА вніс в 36-ю статтю правил безпеки.
З 2000 року продаж алкоголю, зокрема пива, був заборонений всередині стадіонів і на майданчиках УЄФА. Тепер це правило скасовано, і питання продажу алкоголю на футболі буде регулюватися місцевим законодавством. Так, у Великобританії уболівальникам все ж буде заборонено вживати спиртні напої на трибуні.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Києві "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів.
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