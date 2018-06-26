УЄФА дозволив продавати алкоголь на матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи

18:46, 26 червня 2018
Футбол
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REUTERS

Про це повідомляє Onefootball.com.

Відповідну зміну виконавчий комітет УЄФА вніс в 36-ю статтю правил безпеки.

З 2000 року продаж алкоголю, зокрема пива, був заборонений всередині стадіонів і на майданчиках УЄФА. Тепер це правило скасовано, і питання продажу алкоголю на футболі буде регулюватися місцевим законодавством. Так, у Великобританії уболівальникам все ж буде заборонено вживати спиртні напої на трибуні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Києві "Реал" обіграв "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів.

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Теги: #УЄФА