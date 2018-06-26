Динамо підписало новий контракт з Сидорчуком
18:35, 26 червня 2018Футбол
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Нова угода діє до 2023 року.
Сергій Сидорчук підписав новий контракт з "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua
Динамо підписало новий контракт з півзахисником столичного клубу Сергієм Сидорчуком. Новий договір хавбека з киянами розрахований на 5 років.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
У минулому сезоні головний тренер киян Олександр Хацкевич призначив Сидорчука новим капітаном команди після того, як її залишив Андрій Ярмоленко.
За Динамо півзахисник виступає з початку 2013 року, перейшовши із запорізького Металурга. Поступово він став гравцем основи в київській команді.
Через травму Сидорчук пропустив велику частину минулого сезону, провівши всього 17 матчів за Динамо і відзначився 1 голом.
Раніше біло-сині підписали бразильського хавбека Че Че, з яким підписали п'ятирічний контракт.
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