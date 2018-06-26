Динамо підписало новий контракт з Сидорчуком

Нова угода діє до 2023 року.

Динамо підписало новий контракт з півзахисником столичного клубу Сергієм Сидорчуком. Новий договір хавбека з киянами розрахований на 5 років.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

У минулому сезоні головний тренер киян Олександр Хацкевич призначив Сидорчука новим капітаном команди після того, як її залишив Андрій Ярмоленко.

За Динамо півзахисник виступає з початку 2013 року, перейшовши із запорізького Металурга. Поступово він став гравцем основи в київській команді.

Через травму Сидорчук пропустив велику частину минулого сезону, провівши всього 17 матчів за Динамо і відзначився 1 голом.

Раніше біло-сині підписали бразильського хавбека Че Че, з яким підписали п'ятирічний контракт.