Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 27 червня

Вирішальні поєдинки відбудуться в квартеті Е та в найзаплутанішій групі F.

У середу, 27 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії відбудуться чотири матчі в рамках вирішального, 3-го туру групового етапу. За їх підсумками визначаться чергові команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Поєдинки відбудуться у групах E і F.

Розклад ігор 27 червня:

Південна Корея - Німеччина, 17:00 (Казань) - Група F

Мексика - Швеція, 17:00 (Єкатеринбург) - Група F

Сербія - Бразилія 21.00 (Москва, стадіон "Откритіє Арена") - Група E

Швейцарія - Коста-Ріка, 21.00 (Нижній Новгород) - Група E

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Збірна Німеччини є безумовним фаворитом у матчі проти Південної Кореї. Коефіцієнт на успіх німців мінімальний - 1,19, тоді як на перемогу південнокорейської збірної можна поставити з дуже великим ризиком за коефіцієнтом 15,41. Варіант нічиєї оцінюється показником 7,32.

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В іншому поєдинку цієї групи - між Мексикою і Швецією - немає такого явного розподілення ролей. Трохи вищими шанси є у мексиканців, чий коефіцієнт на перемогу - 2,42, тоді як у шведів - 3,10.

Букмекери мало вірять в успіх Сербії, яка зіграє з лідером групи Е і головним фаворитом ЧС-2018 - Бразилією. Коефіцієнт на перемогу сербів на ставках - 6,75, на перемогу бразильців можна поставити з коефіцієнтом 1,51.

Гра Швейцарії і Коста-Ріки також несе мало інтриги. Явна перевага - на боці швейцарської збірної. Коефіцієнт на перемогу європейців - 1,72, на успіх костариканців - 6,05.

Головний інтерес

У 2-му турі в поєдинку зі Швецією діючі чемпіони світу - німці - знаходилися буквально в хвилині від фактичного вильоту з турніру. Однак фантастичний гол Тоні Крооса повернув бундестіму непогані шанси на вихід в 1/8 фіналу.

У групі F взагалі склалася найзаплутаніша ситуація перед заключним туром. Шанси на успіх мають усі чотири команди, навіть Південна Корея, яка займає останнє місце. Однак для цього корейцям необхідно обіграти Німеччину...

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на ЧС-2018 також відбудуться чотири матчі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.