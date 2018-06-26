Нацполіція України проводить 30 обшуків щодо договірних матчів в українському футболі
Національна поліція України підтвердила, що проводить обшуки у справах договірних матчів в 11 регіонах України.
Обшуки проходять одночасно у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.
Загалом сьогодні проводиться 30 обшуків.
Слідчі дії відбуваються стосовно організаторів договірних матчів, колишніх і діючих футболістів, а також інших осіб, задіяних у злочинних схемах.
Читайте такожОрганізатори договірних матчів в українському футболі заробляли до 5 мільйонів доларів на рік (відео)
Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) і ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.
Обшуки тривають.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці почалася чергова хвиля обшуків у справах договірних матчів в українському футболі.
Перша хвиля обшуків була проведена 22 травня, коли МВС повідомило про 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договорняки в українському футболі. Відразу 33 клуби потрапили в список підозрюваних в участі в договірних матчах.