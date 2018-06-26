Нацполіція України проводить 30 обшуків щодо договірних матчів в українському футболі

Обшуки щодо футбольних "договорняків" проводяться в 11 регіонах України.

Національна поліція України підтвердила, що проводить обшуки у справах договірних матчів в 11 регіонах України.

Обшуки проходять одночасно у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Загалом сьогодні проводиться 30 обшуків.

Слідчі дії відбуваються стосовно організаторів договірних матчів, колишніх і діючих футболістів, а також інших осіб, задіяних у злочинних схемах.

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Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) і ч. 1 ст. 369-3 (протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань) Кримінального кодексу України.

Обшуки тривають.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці почалася чергова хвиля обшуків у справах договірних матчів в українському футболі.

Перша хвиля обшуків була проведена 22 травня, коли МВС повідомило про 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договорняки в українському футболі. Відразу 33 клуби потрапили в список підозрюваних в участі в договірних матчах.