Єгипетський коментатор помер після поразки своєї збірної на чемпіонаті світу

Після того, як на останній хвилині гри гравці Саудівської Аравії забили переможний гол у ворота єгиптян, коментатор втратив свідомість.

Єгипетський футбольний коментатор, а також колишній тренер каїрського футбольного клубу «Замалек» Абдул Рахім Мохаммед помер незабаром після поразки збірної Єгипту в матчі ЧС-2018 проти Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Youm7.

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Мохаммед перебував у будівлі державного телебачення Єгипту і повинен був підвести підсумки матчу. Але на 95-й хвилині гри, коли гравці Саудівської Аравії забили переможний гол у ворота єгиптян, він погано себе відчув і втратив свідомість.

Спеціаліста спробували привести до тями, а потім доставили в лікарню, але в підсумку він раптово помер.

Його колега зазначив, що Мохаммед не скаржився на здоров'я, але був дуже сильно засмучений помилками гравців збірної Єгипту.

Збірна Єгипту програла всі три матчі на ЧС-2018 і посіла останнє місце в групі А.