Почалася друга хвиля обшуків щодо договірних матчів в українському футболі
10:43, 26 червня 2018Футбол
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Охоплені 11 областей.
Ілюстрація / REUTERS
Сьогодні о 6.00 ранку почалася друга хвиля обшуків у справах договірних матчів в українському футболі.
Обшуки проводять у футболістів, арбітрів, агентів, службових представників.
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За інформацією FootballHub, обшуки охопили 11 областей України.
Нагадаємо, перша хвиля обшуків була проведена 22 травня, коли МВС повідомило про 57 епізоди за участю 328 осіб у справі про договорняки в українському футболі.
Відразу 33 клуби потрапили в список підозрюваних в участі в договірних матчах.
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