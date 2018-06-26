Почалася друга хвиля обшуків щодо договірних матчів в українському футболі

Охоплені 11 областей.

Сьогодні о 6.00 ранку почалася друга хвиля обшуків у справах договірних матчів в українському футболі.

Обшуки проводять у футболістів, арбітрів, агентів, службових представників.

Читайте такожУ МВС назвали футбольні клуби, причетні до договірних матчів (список)

За інформацією FootballHub, обшуки охопили 11 областей України.

Нагадаємо, перша хвиля обшуків була проведена 22 травня, коли МВС повідомило про 57 епізоди за участю 328 осіб у справі про договорняки в українському футболі.

Відразу 33 клуби потрапили в список підозрюваних в участі в договірних матчах.