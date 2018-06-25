Збірна Іспанії врятувала нічию в матчі з Марокко і в 1/8 фіналу зіграє з Росією

Матч Іспанія - Марокко завершився бойовою нічиєю 2:2.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч у групі В у рамках 3-го туру групового етапу, в якому збірні Іспанії та Марокко зіграли внічию - 2:2.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На 14-й хвилині рахунок відкрив нападник марокканців Халід Бутаіб. Через п'ять хвилин іспанці зрівняли рахунок - забитий м'яч на свій рахунок записав півзахисник Іско.

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Наприкінці матчу команди знову обмінялися голами. На 81-й хвилині гол забив форвард збірної Марокко Юссеф Ен-Несірі. У компенсований час матчу нападник іспанців Яго Аспас встановив остаточний рахунок зустрічі.

Збірна Марокко набрала 1 очко і разом з командою Ірану, у якої 4 бали, залишає чемпіонат світу. Іспанська команда набрала за три матчі 5 балів і виходить з групи B з першого місця.

В 1/8 фіналу іспанці зіграють зі збірною Росії.