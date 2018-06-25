Збірна Португалії задовольнилася нічиєю у матчі з Іраном на ЧС-2018 і вийшла в плей-офф
На чемпіонаті світу з футболу відбувся поєдинок у групі В у рамках 3-го туру групового турніру, в якому команда Португалії зіграла внічию зі збірною Ірану - 1:1.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Рахунок відкрив португалець Рікардо Куарежма шикарним ударом на останній хвилині першого тайму.
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У другому таймі глядачі побачили відразу два пенальті, і обидва були призначені завдяки системі VAR (відеоповторів). Спочатку Кріштіану Роналду втратив можливість подвоїти рахунок, не реалізувавши удар з 11 метрів.
А на останніх хвилинах 11-метровий у ворота португальців реалізував Ансаріфард.
У компенсований час іранці мали усі шанси здобути перемогу, яка сенсаційно залишила б португальську збірну за бортом плей-офф. Однак м'яч після удару іранського нападника Таремі пройшов в кількох сантиметрах від штанги.
Португалія на нервах все ж виходить до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де зустрінеться зі збірною Уругваю.