Срна представлений в якості новачка італійського Кальярі
22:40, 25 червня 2018Футбол
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Легенда "Шахтаря" буде грати в Італії під улюбленим 33-м номером.
"Кальярі" представив новачка - Даріо Срну / cagliaricalcio.com
Італійський клуб Кальярі офіційно представив екс-гравця Шахтаря Даріо Срну в якості новачка команди.
Презентація Даріо Срни в якості гравця Кальярі відбулася сьогодні, повідомляє офіційний твіттер клубу.
Нагадаємо, хорватський захисник Даріо Срна підписав контракт з Кальярі на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.
#Srna: "Qui si può far bene"— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 25, 2018
🎙: https://t.co/yw3KdYlMhy#benvenutoSrnapic.twitter.com/tgyQOISY4N
Як повідомляв УНІАН, Шахтар вивів з обігу 33-й номер Даріо Срни, під яким він грав у донецькій команді.
Цікаво, що під цим же номером Срна буде грати в Кальярі.
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