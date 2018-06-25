Срна представлений в якості новачка італійського Кальярі

Легенда "Шахтаря" буде грати в Італії під улюбленим 33-м номером.

Італійський клуб Кальярі офіційно представив екс-гравця Шахтаря Даріо Срну в якості новачка команди.

Презентація Даріо Срни в якості гравця Кальярі відбулася сьогодні, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Нагадаємо, хорватський захисник Даріо Срна підписав контракт з Кальярі на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.

Як повідомляв УНІАН, Шахтар вивів з обігу 33-й номер Даріо Срни, під яким він грав у донецькій команді.

Цікаво, що під цим же номером Срна буде грати в Кальярі.