Збірна Уругваю перемогла збірну Росії в матчі ЧС-2018

Господарі турніру зустрілися з першим серйозним суперником на турнірі і зазнала поразки.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 3-го туру групового раунду, в якому збірна Уругваю розгромила команду господарів турніру - збірну Росії.

Матч завершився крупною перемогою Уругваю - 3:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першому таймі Суарес забив швидкий гол, чудово виконавши штрафний на 10-й хвилині. На 23-й хвилині Черишев забив у свої ворота - 0:2.

А на останніх хвилинах завершив побиття росіян Кавані. Слід зазначити, що з 36-ї хвилини уругвайці діяли в більшості - за грубу гру був вилучений (друге попередження) росіянин Смольников.

Обидві команди вийшли в 1/8 фіналу, причому команда Уругваю виграла групу А, а росіяни посіли друге місце в найслабшому, на думку експертів, квартеті ЧС-2018.