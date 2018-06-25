Воротар збірної Єгипту став найстаршим гравцем в історії чемпіонатів світу

45-річний голкіпер Ессам Ель-Хадарі зайняв місце у воротах у заключному матчі єгиптян на ЧС.

45-річний голкіпер збірної Єгипту Ессам Ель-Хадарі став найстаршим футболістом, який коли-небудь виходив на поле в матчах чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Reuters.

45-річний Ель-Хадарі був включений до стартового складу єгипетської збірної в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018 проти Саудівської Аравії і зайняв місце у воротах своєї команди.

Раніше рекорд утримував воротар збірної Колумбії Фарід Мондрагон, який грав на ЧС-2014 у 43-річному віці.