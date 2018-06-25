Футболіст збірної України Зінченко весело проводить відпустку в Росії (фото)

Фотографію з риболовлі в Краснодарському краї Зінченко виклав у своєму Instagram.

Футболіст збірної України й англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко частину своєї відпустки, після пляжів Туреччини, вирішив провести в Росії.

В Instagram гравець виклав фото з рибалки. Геотег на фотографії свідчить, що рибалив Зінченко в Мезмаї, що знаходиться в Краснодарському краї РФ.

Варто відзначити, що уродженець Радомишля 21-річний Олександр Зінченко в 2015-2016 роках виступав у Росії за клуб "Уфа". У 2016 році Зінченко став гравцем "Манчестер Сіті" і дебютував за цю команду в минулому сезоні.