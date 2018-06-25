Стало відомо, які клуби можуть замінити Полтаву в Прем'єр-лізі

На те, щоб увійти в УПЛ, претендують "Чорноморець", "Зірка" та "Інгулець".

Прем'єр-ліга вирішила обрати клуб, який виступить у чемпіонаті замість ФК «Полтава» за допомогою голосування серед команд, що представляють УПЛ.

Про це повідомляє «Сегодня».

22 червня всім клубам-учасникам УПЛ розіслали формуляр, у якому пропонується визначити, яка з трьох команд — «Чорноморець», «Зірка» або «Інгулець» — повинна виступати в Прем'єр-лізі замість полтавського клубу.

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Голосування пройде сьогодні, 25 червня, у факсовому режимі. Команду, яку оберуть клуби, повинні затвердити на найближчому виконкомі ФФУ.

Нагадаємо, «Полтава» відмовилася виступати в УПЛ через недопуск стадіону «Локомотив».

«Чорноморець» і «Зірка» вилетіли з Прем'єр-ліги, програвши в перехідних матчах. При цьому, за інформацією сайту Tribuna.com, «Чорноморець» відмовляється виступати у вищому дивізіоні України. «Інгулець» посів 4-е місце в першій лізі за підсумками минулого сезону.

Як повідомляв УНІАН, ФК "Полтава" отримав атестат на участь в Прем'єр-лізі, однак після цього керівництво клубу заявило про розпуск команди.