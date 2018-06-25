Ярмоленко отримав пропозиції від двох клубів і може піти з Боруссії - ЗМІ

В Дортмунді не розраховують на українця в новому сезоні.

Керівники дортмундської Боруссії не розраховують на українця Андрія Ярмоленка в новому сезоні і готові відпустити його в інший клуб.

На даний момент німці мають пропозиції від двох клубів - турецького Фенербахче і англійського Евертона, повідомляє Sport1.de.

За інформацією джерела, турки налаштовані орендувати українця, адже його трансферна вартість – приблизно 23 мільйони євро – їм не по кишені.

У той же час у випадку з Евертоном мова, швидше за все, йде про повноцінний трансфер.

28-річний Андрій Ярмоленко перебрався в Боруссію минулого літа з Динамо за 25 мільйонів євро і з тих пір провів за команду 26 матчів, забив 6 голів і зробив 6 гольових передач у всіх турнірах. При цьому майже всю другу половину сезону українець не грав, а проходив реабілітацію після травми.

Раніше сам Ярмоленко заявляв про бажання в новому сезоні поборотися за основний склад Боруссії.