ФІФА відкрила справу проти збірної Німеччини (відео)

Причиною стала бійка з тренерами Швеції після матчу.

ФІФА відкрила дисциплінарну справу стосовно двох представників збірної Німеччини – менеджера Німецького футбольного союзу Георга Бехлау і прес-секретаря команди Ульріха Фойгта – за підсумками інциденту, який стався в кінцівці матчу ЧС-2018 проти Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

Співробітники бундестім звинувачуються в неналежній поведінці. Після того як на 95-й хвилині півзахисник німців Тоні Кроос забив переможний гол, Бехлау і Фойгт вибігли до лавки суперників, бурхливо жестикулюючи, аплодуючи і стрясаючи кулаками, що спровокувало сутичку з представниками збірної Швеції.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup#GERSWE 🇩🇪🇸🇪 pic.twitter.com/44dqWdqPTa — Gilles (@GrimandiTweets) June 23, 2018

Пізніше Німецький футбольний союз, а також Бехлау і Фойгт особисто принесли вибачення скандинавам.

Як повідомляв УНІАН, збірна Німеччини здобула надважку перемогу над Швецією - 2:1 у матчі чемпіонату світу, забивши вирішальний гол на п'ятій доданій хвилині.