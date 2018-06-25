ФІФА відкрила справу проти збірної Німеччини (відео)

10:40, 25 червня 2018
Футбол
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ФІФА відкрила справу проти членів німецької збірної / REUTERS

ФІФА відкрила дисциплінарну справу стосовно двох представників збірної Німеччини – менеджера Німецького футбольного союзу Георга Бехлау і прес-секретаря команди Ульріха Фойгта – за підсумками інциденту, який стався в кінцівці матчу ЧС-2018 проти Швеції.

Про це повідомляє Reuters.

Співробітники бундестім звинувачуються в неналежній поведінці. Після того як на 95-й хвилині півзахисник німців Тоні Кроос забив переможний гол, Бехлау і Фойгт вибігли до лавки суперників, бурхливо жестикулюючи, аплодуючи і стрясаючи кулаками, що спровокувало сутичку з представниками збірної Швеції.

Пізніше Німецький футбольний союз, а також Бехлау і Фойгт особисто принесли вибачення скандинавам.

Як повідомляв УНІАН, збірна Німеччини здобула надважку перемогу над Швецією - 2:1 у матчі чемпіонату світу, забивши вирішальний гол на п'ятій доданій хвилині.

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Теги: #ФІФА#збірна Німеччини