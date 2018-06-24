Збірна Колумбії розгромила Польщу, позбавивши її шансів на вихід у плей-офф ЧС-2018
22:59, 24 червня 2018Футбол
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Перемога південноамериканців - 3:0.
Польща - Колумбія - 0:3 / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 2-го туру групи Н, в якому збірна Колумбії не залишила шансів команді Польщі.
Розгромна перемога колумбійців - 3:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У складі переможців голи на свій рахунок записали Йеррі Міна (40-а хвилина), Радамель Фалькао (70-та) і Хуан Куадрадо (75-та). Після другої поспіль поразки на ЧС-2018 збірна Польщі втратила навіть теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру.
Чемпіонат світу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.
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