Збірна Колумбії розгромила Польщу, позбавивши її шансів на вихід у плей-офф ЧС-2018

22:59, 24 червня 2018
Футбол
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Польща - Колумбія - 0:3 / REUTERS

Розгромна перемога колумбійців - 3:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У складі переможців голи на свій рахунок записали Йеррі Міна (40-а хвилина), Радамель Фалькао (70-та) і Хуан Куадрадо (75-та). Після другої поспіль поразки на ЧС-2018 збірна Польщі втратила навіть теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру.

Чемпіонат світу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018 у Росії