Збірна Колумбії розгромила Польщу, позбавивши її шансів на вихід у плей-офф ЧС-2018

Перемога південноамериканців - 3:0.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 2-го туру групи Н, в якому збірна Колумбії не залишила шансів команді Польщі.

Розгромна перемога колумбійців - 3:0, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У складі переможців голи на свій рахунок записали Йеррі Міна (40-а хвилина), Радамель Фалькао (70-та) і Хуан Куадрадо (75-та). Після другої поспіль поразки на ЧС-2018 збірна Польщі втратила навіть теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру.

Чемпіонат світу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.