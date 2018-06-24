Жертва пропаганди: Салах хоче піти зі збірної Єгипту через Кадирова

Російські ЗМІ широко розтиражували зустріч лідера збірної Єгипту з президентом Чечні Рамзаном Кадировим,

Півзахисник «Ліверпуля» і лідер збірної Єгипту з футболу Мохамед Салах має намір залишити національну команду в зв'язку з тим, що сталося з ним в Чеченській республіці, де базуються єгиптяни під час ЧС-2018.

Про це повідомляє CNN.

Читайте такожЗбірна Єгипту подасть апеляцію на суддівство в матчі проти Росії на ЧС-2018

У ЗМІ широко висвітлювалася зустріч збірної Єгипту з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, який присвоїв Салаху звання почесного громадянина республіки.

Мохамед Салах вважає, що його використовували в Чечні. Півзахисник не хоче зв'язуватися з темами, які не стосуються футболу, а також брати участь у створенні чийогось політичного образу.

Збірна Єгипту вже втратила шанси на вихід у наступний етап чемпіонату світу. У заключному турі групового етапу єгиптяни зустрінуться з Саудівською Аравією 25 червня.