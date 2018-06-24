Збірна Англії забила 6 голів команді Панами в матчі ЧС-2018

Англійці встановили рекорд результативності на ЧС-2018.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 2-го туру у групі G, в якому збірна Англії здобула розгромну перемогу над командою Панами з рахунком 6:1.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Родоначальники футболу активно розпочали матч і відкрили рахунок вже на 8-й хвилині - автором першого голу став Стоунз. У першій половині зустрічі збірна Панами пропустила ще чотири м'ячі - 5:0 до перерви.

У другому таймі активність гравців англійської збірної трохи знизилася, однак шостий гол все ж таки влетів у сітку воріт їхніх суперників. У підсумку Харрі Кейн записав на свій рахунок хет-трик, в активі Джона Стоунза - дубль. Ще один гол забив Джессі Лінгард.

Шість голів однієї команди в одному матчі - це поки що рекорд результативності на ЧС-2018.

Збірна Панами змогла підсолодити собі пігулку - на 78-й хвилині після розіграшу стандарту Балой забив м'яч престижу. Цей гол став історичним - першим для Панами на чемпіонатах світу.

Після двох турів збірні Англії та Бельгії мають по 6 очок і в останньому турі розіграють перше місце в групі. У команд Панами і Тунісу не залишилося навіть математичних шансів на вихід у плей-офф.

Чемпіонат світу з футболу проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.