Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 25 червня

За результатами чотирьох матчів визначиться підсумковий розклад в групах А і В.

У понеділок, 25 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії стартують матчі вирішального, 3-го туру групового етапу. За їх підсумками визначаться команди, які продовжать боротьбу на наступному етапі, в плей-офф. Відбудуться чотири поєдинки - по два матчі в групах А і В.

Розклад ігор 25 червня:

Уругвай - Росія, 17:00 (Самара) - Група А

Саудівська Аравія - Єгипет, 17:00 (Волгоград) - Група А

Іран - Португалія, 21.00 (Саранськ) - Група В

Іспанія - Марокко, 21.00 (Калінінград) - Група В

Час початок матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Збірна Росії вперше на цьому турнірі не виступає фаворитом у своїй зустрічі. Шанси Уругваю на виграш у матчі з господарями турніру букмекери оцінюють вище. Коефіцієнт на успіх Уругваю - 2,57, на перемогу Росії - 3,08. Варіант нічиєї оцінюється показником 3,06.

Інший матч у групі А нічого не вирішує. На думку букмекерів, єгиптяни повинні наостанок грюкнути дверима і обіграти Саудівську Аравію.

У групі В в обох матчах букмекери бачать явних фаворитів. Так, у збірної Іспанії не повинно виникнути жодних проблем у матчі з Марокко: коефіцієнт на перемогу піренейців - 1,33, тоді як на успіх їх суперників - 10,56.

Трохи меншою перевагу однієї з команд аналітики бачать в іншій парі - Іран - Португалія. У Ірану зберігаються шанси потрапити в 1/8 фіналу, але для цього їм потрібно обіграти діючих чемпіонів Європи. Шанси на перемогу Ірану - 5,91 до 1-го, на успіх португальців - 1,69 до 1-го.

Головний інтерес

Згідно турнірної сітки, в 1/8 фіналу переможець і друга команда групи А виходять відповідно на другу команду і переможця групи В, тому дві пари учасників плей-офф ми дізнаємося вже в понеділок.

Певну перевагу при виборі "зручного" суперника по 1/8-й отримують представники квартету В, оскільки їхні матчі проводяться пізно ввечері, коли вже буде відомий розклад у першому квартеті.

Головна інтрига, судячи з усього, розгорнеться в заочному протистоянні Іспанії і Португалії, які після 2-х турів мають рівну кількість очок, а також однакову різницю забитих і пропущених м'ячів. Дві піренейські команди повинні поділити 1-е і 2-е місця в групі, а заодно - і суперників по плей-офф.

Як повідомляв УНІАН, у неділю на ЧС-2018 відбудуться три зустрічі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).