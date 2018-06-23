Збірна Німеччини обіграла Швецію у важливому матчі групового етапу ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Сочі завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому зустрічалися збірні Німеччини та Швеції.

Матч завершився з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після поразки в стартовому матчі від команди Мексики (0:1) збірній Німеччини потрібна була тільки перемога, але здобути її в грі з потужною і рослою командою Швеції вона зуміла лише в додатковий час.

Більш того, по ходу матчу німці навіть програвали в рахунку. На 32-й хвилині Ола Тойвонен вийшов на ударну позицію і технічним ударом підсік м'яч, який пролетів над Мануелєм Нойером і приземлився точно у ворота.

Лише у другому таймі німці прийшли в себе і на 48-й хвилині Марко Ройс забив гол. А потім у збірної Німеччини була величезна кількість моментів для того, щоб вирвати перемогу, але завоювати заповітні 3 очки команді Йоахіма Льова до пори, до часу, не вдавалося.

Доля матчу була вирішена в доданий арбітром час, на 90+5 хвилині. Шикарний удар після розігриша штрафного вдався Тоні Кроосу - 2:1.

Таким чином, після 2-х турів у турнірній таблиці Групи F у команди Мексики - 6 очок, Німеччини та Швеції - по 3, Південної Кореї - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.