Новачок "гірників" Майкон: в Україні складний чемпіонат, але "Шахтар" - сильна команда

Майкон розповів про перші враження від своєї нової команди.

Новачок «оранжево-чорних» Майкон розповів про те, як починав футбольну кар'єру, про кумирів дитинства, збірну Бразилії і перший тиждень в «Шахтарі» в інтерв'ю офіційному сайту ФК "Шахтар".

Так, на питання про те, що в «Корінтіансі» він вигравав юнацький і молодіжний чемпіонати, а в минулому році став переможцем Серії А. І, свзяи з цим, приїхав за золотом української Прем'єр-ліги «Шахтар», відповів:

– Звичайно, тільки з такими амбіціями я сюди прийшов. Чудово розумію, наскільки складний чемпіонат в Україні, також нас чекають непрості поєдинки в Лізі чемпіонів. Але «Шахтар» – сильна команда! Думаю, ми зможемо завоювати золото Прем'єр-ліги і провести відмінну кампанію в Лізі чемпіонів.

А на запитання, які враження від першого тижня роботи, зауважив:

– Мені дуже подобається! Кожен день дізнаюся багато нового від містера Фонсеки. Він вимогливий. Всі хлопці добре прийняли. Зрозуміло, що ми лише знайомимося один з одним, з часом нам стане легше знаходити взаєморозуміння на полі. Сподіваюся, буду щасливий в «Шахтарі».

Повна версія інтерв'ю з Майконом: