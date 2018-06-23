Збірна Мексики обіграла команду Південної Кореї в матчі ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Ростові-на-Дону завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому зустрічалися збірні Мексики та Південної Кореї.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у досить завзятій та напруженій боротьбі, але з явною перевагою команди Мексики. У кожному з таймів мексиканці забили по голу.

В середині першого тайму, на 26-й хвилині, мексиканці отримали право на пенальті і Карлос Вела реалізував 11-метровий - 1:0. А вже ближче до середини 2-го тайму, на 66-й хвилині, Хав'єр Ернандес, більш відомий на прізвисько Чічаріто забив свій 50-й гол у складі збірної Мексики і зрівнявся в суперечці за звання кращого бомбардира національної команди в історії ЧС - 2:0.

Втім, в кінцівці матчу корейці все-таки загострили гру. Вже в доданий арбітром час, на 90+3 хвилині Сон Хе Мін забив дуже красивий гол ударом з-за меж штрафного в самісіньку дальню дев'ятку - верхній кут воріт.

Таким чином, збірна Мексики набрала 6 очок - здобувши другу перемогу в двох матчах - стовідсотковий результат.

Пізніше сьогодні відбудеться матч цієї ж Групи F Німеччина - Швеція.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.