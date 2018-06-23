Збірна Бельгії розтрощила Туніс в стартовому матчі дня ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 5:2 на користь європейської збірної.

У Москві на стадіоні "Спартак" завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бельгії зустрічалася з командою Тунісу.

Гра завершилася з рахунком 5:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив при повній перевазі бельгійської команди, яка зайвий раз підтвердила, що є грізною силою на нинішньому Мундіалі.

Бельгійці потужно розпочали матч і вже протягом перших 16 хвилин забили два голи. На 6-й хвилині у ворота збірної Тунісу був призначений пенальті, який реалізував Еден Азара, а за 10 хвилин Ромелу Лукаку забив другий гол бельгійської команди. Практично відразу ж, на 18-й хвилині, Ділан Бронь забив перший гол своєї команди, але цим футболісти з Тунісу й обмежилися. Бельгійці ж, ще до кінця першого тайму забили третій гол. У доданий арбітром час, на 45+3 хвилині, Лукаку зробив дубль.

А на самому початку другого тайму, на 51-й хвилині дубль вже зробив Азар - 4:1. У подальшому більгійці продовжили атакувати і на 90-й хвилині Бачуаі красивим ударом в один дотик відправив п'ятий гол у ворота Тунісу - 5:1. Щоправда, останнє слово в цьому матчі залишилося все-таки за гравцями з Тунісу. На 90+3 хвилині Хазрі забив гол і встановив остаточний рахунок матчу - 5:2.

Таким чином, у збірної Бельгії вже на рахунком 6 очок і 2 перемоги у 2 матчах - стовідсотковий результат.

Завтра відбудеться інший матч у рамках 2-го туру змагань Групи G, в якому зустрінуться збірні Англії і Панами.