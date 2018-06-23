Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 24 червня

Центральним матчем дня стане гра за участю збірної Англії.

У неділю, 24 червня, відбудуться заключні три матчі 2-го туру групового етапу змагань - в групах G і H. А центральним матчем дня стане гра за участю збірної Англії.

Родоначалиники футболу проведуть другу гру на турнірі і спробують розвинути успіх після скромної перемоги над командою Тунісу в матчі 1-го туру.

Розклад ігор 24 червня:

Англія - Панама, 15:00 (Нижній Новгород) - Група G

Японія - Сенегал, 18:00 (Єкатеринбург) - Група Н

Польща - Колумбія, 21.00 (Казань) - Група Н

Час початок матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

У матчі Англія - Панама настільки явний фаворит, що аналітики букмекерських контор ризикують дати на перемогу Панами коефіцієнт більше 14. Букмекерів навіть не бентежить той факт, що в першому матчі збірна Англії виглядала зовсім непереконливо і виграла лише з різницею в один м'яч, та й той забила в доданий арбітром час. Тут і зараз на перемогу Англії ставки приймаються з коефіцієнтом 1,22 до 1, на нічию - 6,17 до 1, а ан перемогу Панами - 14 до 1.

Куди більш непередбачуваними вважаються два завтрашні матчі Групи Н. Наприклад, у грі Японія - Сенегал з невеликою перевагою на котируваннях володіє команда Сенегалу, але це все в рамках статистичної похибки. На перемогу команди Японії ставки приймаються з коефіцієнтом 3,46 до 1, на нічию - 3,12 до 1, а на перемогу Сенегалу - 2,35 до 1.

А в грі Польща - Колумбія невелика перевага, знову ж таки, на рівні статистичної погрепшности, у південноамериканської команди. На перемогу поляків ставки приймаються з розрахунку 3.40 до 1, на нічию - 3.33 до 1, а на перемогу Колумбії - 2.27 до 1.

Головний інтерес

Гра збірної Англії, як одного з фаворитів всіх великих турнірів світового футболу, привертає особливу увагу. У матчі 1-го туру з командою Тунісу англійці зусиллями Гаррі Кейна відкрили рахунок вже на 11-й хвилині гри. Але вже до кінця першого тайму пропустили гол і грали на рівних (по рахунку) з суперником дуже довгий час. І лише на першій із доданих арбітром хвилині удар того ж Кейна, який зробив у цьому матчі дубль, допоміг фавориту здобути в повному сенсі слова трудову перемогу. Тепер же, англійцям, по всій видимості, буде легше. Але попереду плей-офф, перед яким команді потрібно встигнути набрати відмінну форму...

Як повідомляв УНІАН, у суботу на ЧС-2018 також відбудуться три зустрічі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві беруть гри відразу дві арени).