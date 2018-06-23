"Шахтар" вивів з обігу номер Даріо Срни

33-й номер тепер навічно буде закріплений за Капітаном гірників.

Напередодні стало відомо, що капітан «гірників» Даріо Срна залишає донецикй клуб.

У знак поваги до багаторічного гравця і капітану ФК "Шахтар" прийняв рішення вивести з обігу його ігровий номер - 33.

Срна став гравцем «Шахтаря» влітку 2003 року. За 15 років він провів у складі «оранжево-чорних» 536 матчів і забив 49 голів. З сезону-2007/08 був капітаном команди. В активі Даріо 26 трофеїв з «Шахтарем» Кубок УЄФА, 10 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

Примітно, що ФК «Шахтар» вперше у своїй історії вивів з обігу номер. Тепер він навічно закріплений за Даріо Срною.

Тепер вже екс-гравець гірників перейшов до італійського "Кальярі". Він підписав з командою контракт за схемою 1+1 - рік, плюс ще рік за погодженням сторін.