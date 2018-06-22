Збірна Швейцарії вирвала перемогу у Сербії в матчі чемпіонату світу-2018

Долю зустрічі вирішив гол Шакірі на 90-й хвилині.

Збірна Швейцарії перемогла національну команду Сербії в матчі другого туру групи E на чемпіонаті світу з футболу-2018. Зустріч відбулася в Калінінграді і завершилася з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Автором першого голу у матчі став сербський нападник Александар Мітровіч, який відзначився на 5-й хвилині після передачі півзахисника Душана Тадіча. Швейцарці зрівняли рахунок на початку другого тайму завдяки точному удару хавбека Граніта Джаки. Переможний м'яч забив півзахисник Шердан Шакірі на 90-й хвилині.

Збірна Швейцарії, набравши 4 очки, займає 2-е місце в турнірній таблиці групи E, Сербія (3 очки) – на 3-й сходинці.

У заключному турі групового етапу швейцарці зіграють з Коста-Рікою, серби зустрінуться з Бразилією. Обидва матчі відбудуться 27 червня.