Збірна Швейцарії вирвала перемогу у Сербії в матчі чемпіонату світу-2018
Збірна Швейцарії перемогла національну команду Сербії в матчі другого туру групи E на чемпіонаті світу з футболу-2018. Зустріч відбулася в Калінінграді і завершилася з рахунком 2:1.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Автором першого голу у матчі став сербський нападник Александар Мітровіч, який відзначився на 5-й хвилині після передачі півзахисника Душана Тадіча. Швейцарці зрівняли рахунок на початку другого тайму завдяки точному удару хавбека Граніта Джаки. Переможний м'яч забив півзахисник Шердан Шакірі на 90-й хвилині.
Збірна Швейцарії, набравши 4 очки, займає 2-е місце в турнірній таблиці групи E, Сербія (3 очки) – на 3-й сходинці.
У заключному турі групового етапу швейцарці зіграють з Коста-Рікою, серби зустрінуться з Бразилією. Обидва матчі відбудуться 27 червня.