Український голкіпер Лунін став гравцем Реала

Українець підписав контракт терміном на 6 років.

«Реал» офіційно повідомив про підписання контракту з українським голкіпером, 19-річним вихованцем харківського футболу Андрієм Луніним.

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Контракт українця з найбільш титулованим клубом Європи розрахований на 6 сезонів.

Раніше повідомлялося, що 19-річний воротар прибуде в розташування «Реала» до початку першого передсезонного збору, а головний тренер «Вершкових» Хулен Лопетегі під час цього збору вирішить, чи залишати українця в основній команді або віддавати в оренду. Сума трансферу оцінювалася приблизно в 14 мільйонів євро.

Українець Андрій Лунін на дорослому рівні виступав за два клуби - "Дніпро" і "Зорю". В луганський клуб він перейшов влітку 2017 року і з тих пір провів 10 сухих зустрічей за "Зорю".

Раніше УНІАН повідомляв, що в "Реалі" Лунін замінить сина Зінедіна Зідана - 20-річного Луку Зідана.