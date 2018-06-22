Збірна Нігерії обіграла Ісландію в матчі ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:0.

У Волгограді завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Нігерії та Ісландії.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Нігерії мала перевагу над ісландцями, які, мабуть, віддали багато сил у попередньому матчі з командою Аргентини. Якщо в першому таймі вікінги ще зуміли стримувати натиск африканської команди, то після перерви "Чорні Орли" вже реалізували свою перевагу в голи.

Рахунок на 49-й хвилині гри відкрив Ахмед Муса, а на 75-й він зробив дубль.

Раніше в іншому матчі Групи D збірна Хорватії сенсаційно розгромила команду Аргентини з рахунком 3:0.

Таким чином, після 2-х турів у турнірній таблиці у команди Хорватії 6 очок, Нігерії - 3, Ісландії та Аргентини - по 1.

Завдяки цьому результату команда Ліонеля Мессі зберігає шанси пройти в 1/8 фіналу. Для цього Аргентині необхідно обіграти Нігерію в очному матчі 3-го туру