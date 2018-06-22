Збірна Бразилії змогла обіграти Коста-Ріку в доданий арбітром час на ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 2:0.

У Санкт-Петербурзі завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018, в якому зустрічалися збірні Бразилії та Коста-Ріки.

Гра завершилася з рахунком 2:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший тайм пройшов у більш-менш рівній боротьбі, в повільному темпі і навіть з невеликою перевагою костариканців, які мали кілька шансів для того, щоб забити гол.

А вже після перерви бразильці повністю перехопили ініціативу, мали ряд відмінних моментів для того, щоб забити гол і кілька разів опинялися у лічених сантиметрах до того, щоб поразитть мета. Один з ключових моментів у матчі стався на 81-ій хвилині, коли проти Неймара порушили правила у штрафному майданчику суперника. Суддя спочатку призначив пенальті, але після відеоперегляду вирішив, що бразильський гравець міг продовжити гру і частково симулював порушення правил.

Тим не менш, бразильці все-таки забили переможний гол. Коутіньо на 909+1 хвилині отримав пас від Жезуса і пробив точно по воротах. Більш того, на 90+6 хвилині Неймар подвоїв перевагу своєї команди.

Таким чином, у збірної Бразилії 4 очки, в той час як у команди Коста-Ріки залишився 0 балів у турнірній таблиці після двох ігор.