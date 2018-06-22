Легендарний Марадона залишився вщент незадоволеним грою Аргентини в матчі ЧС-2018

Біло-блакитна команда програла Хорватіїї з рахунком 0:3.

Легендарний у минулому футболіст італійського "Наполі" та збірної Аргентини Дієго Марадона прокоментував жалюгідну поразку своєї команди на ЧС-2018 від збірної Хорватії.

Марадона віддав належне "картатим", проте розкритикував лідера "альбіселесте" - Ліонеля Мессі, який за дві гри так і не зумів відзначитися бодай одним голом, повідомляє ТСН Проспорт з посиланням на beIN SOCCER.

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"Модріч був просто неповторний. Я хочу, щоб такі гравці були аргентинцями. Наші лідери - не лідери. У Мессі немає особистості лідера, він фотографувався з козлом - для початку виграй щось. Я робив погані речі у своєму житті і в своїй кар'єрі, але я ніколи не фотографувався з козою. Особливо, коли є ще один гравець, якого багато хто вважає великим, ви не можете претендувати на те, щоб бути найвеличнішим, а потім так чинити", - сказав Марадона в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Мессі сфотографувався з козою перед початком Мундіалю, прикрасивши обкладинку журналу.

Після двох турів в активі збірної Аргентини лише один набраний бал та величезні шанси завершити турнір вже після групового турніру.