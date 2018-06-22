Даріо Срна залишає "Шахтар" через 15 років після виступів за клуб

За 15 років в «Шахтарі» Даріо провів 536 матчів і забив 49 голів.

ФК «Шахтар» повідомив про те, що Даріо Срна завершує виступи за клуб.

Його контракт закінчується 30 червня 2018 року, уточнюється в повідомленні на офіційному сайті донецького клубу.

"За 15 років в «Шахтарі» Даріо провів 536 матчів і забив 49 голів. Його блискуча кар'єра – це зразок високого професіоналізму і безмежної відданості Клубу. Він зробив величезний внесок у нашу історію і гучні перемоги. Всього з «Шахтарем» Даріо виграв 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 разів ставав чемпіоном, 7 разів вигравав Кубок України та 8 – Суперкубок", - йдеться в клубному заяві.

Даріо – легендарний Капітан, символ сучасного «Шахтаря» і найтитулованіший гравець в історії Клубу. Він виходив на поле в оранжево-чорній футболці найбільшу кількість разів. Його любов до футболу, його характер, пристрасть, азарт і зарядженість на перемогу завжди цінували і будуть завжди цінувати і пам'ятати вболівальники «Шахтаря».

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов зазначив: "Даріо Срна – великий Капітан і великий гравець. А головне, Даріо – прекрасна людина. За 15 років він дуже багато зробив для «Шахтаря». І сьогодні я аплодую Даріо стоячи і кажу йому величезне-величезне спасибі! Спасибі за кожен матч, за кожен виграний з «Шахтарем» трофей, за справжню відданість Клубу.

Даріо пройшов з Командою довгий і красивий шлях, став її серцем, став символом і живою легендою «Шахтаря». Ми завоювали разом безліч титулів, і в кожному з них – велика заслуга Даріо, його характер, його лідерство, його любов до вболівальників.

Ми були поруч у хвилини найбільшого тріумфу і в найважчі хвилини. Ми разом боролися і разом перемагали. І сьогодні я хочу сказати: ім'я Даріо Срни назавжди вписане в історію «Шахтаря».

Даріо, наша двері і наші серця для тебе завжди будуть відкриті.

Спасибі, Капітан!"

У свою чергу, Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар», зазначив:"Даріо Срна – це епоха, це легенда, це ікона «Шахтаря». Його люблять мільйони вболівальників, його поважають суперники. Він завжди був лідером «Шахтаря», і його внесок у розвиток Клубу гідний найкращих слів і найгучніших оплесків. Але життя продовжується, і нам потрібно рухатися вперед. На знак величезної поваги перед його заслугами, вперше в історії Клубу ми прийняли рішення вивести з обігу 33-й номер. Це номер Даріо Срни, тепер – назавжди. Ми обов'язково організуємо для Даріо матч, в якому він ще раз вийде на поле у футболці «Шахтаря». Ми не говоримо Даріо прощай, ми говоримо йому до побачення. Упевнений, він повернеться в «Шахтар» і принесе ще багато користі нашому Клубу. Спасибі, Даріо! Браво, Капітане!"

Сам гравець додав: "Дорогі друзі, я залишаю «Шахтар». Мені складно вимовити ці слова, але це так. 15 років я виходив на поле у футболці «Шахтаря». Я виходив перемагати, я бився за Клуб, за вболівальників, за Донецьк. Це були незабутні і неймовірно щасливі роки в моєму житті. Разом з президентом Клубу, з уболівальниками, з Командою, з тренерами ми пройшли довгий шлях і писали історію «Шахтаря». Я пишаюся, що був Капітаном великого Клубу, для мене це величезна честь і відповідальність. Кожен виграний кубок, кожен трофей надавав нам впевненості і сил йти далі, перемагати. І я впевнений, що наступні покоління гравців продовжать прославляти «Шахтар», принесуть йому ще багато кубків і титулів. Кожному, хто виступає за «Шахтар», потрібно пам'ятати – це великий Клуб і грати за нього велика честь. Хочу сказати величезне спасибі президенту Рінату Ахметову. Президенте, дякую вам за вашу віру і підтримку. Я багатьом зобов'язаний вам у своєму житті. Спасибі всім моїм тренерам, великому містеру Луческу і амбітному Паулу Фонсеке. Завдяки вам я ріс і розвивався як футболіст. Дякую кожного гравця, з яким ми виходили на поле та билися за честь і славу «Шахтаря»! Спасибі всім-всім співробітникам Клубу! Мої заключні слова адресовані нашим уболівальникам. Дорогі друзі, мені завжди буде бракувати вашої любові і підтримки. Я завжди буду пам'ятати рев трибун переповненій «Донбас Арени», ту неймовірну атмосферу фантастичного свята, яку ви створювали на кожному нашому домашньому матчі. Спасибі вам, люблю вас! Моє серце належить «Шахтарю». До зустрічі!"