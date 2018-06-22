Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 23 червня

Чинний чемпіон світу збірна Німеччини спробує взяти реванш після стартового фіаско у грі з командою Мексики.

У суботу, 23 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії будуть зіграні три матчі другого туру групового етапу - в квартетах G і F.

Зокрема, другий матч на турнірі проведе чинний чемпіон світу збірна Німеччини, яка почала цьогорічний Мундіаль з поразки від команди Мексики в Москві на стадіоні "Лужники" - з рахунком 0:1.

Розклад ігор 23 червня:

Бельгія - Туніс, 15:00 (Москва, "Спартак") - Група G

Південна Корея, Мексика, 18:00 (Ростов-на-Дону) - Група F

Німеччина - Швеція, 21:00 (Сочі) - Група F

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

У першому матчі дня, на думку аналітиків контор, інтрига відсутня геть. Збірна Бельгії вважається настільки явним фаворитом, що коефіцієнт на перемогу футболістів з Тунісу перевищуватиме значення 10 до 1. На перемогу бельгійців коефіцієнт становить 1,33 до 1, нічия - 5,12 до 1, а на перемогу команди Тунісу - 10,33 до 1.

Приблизно такий самий расклад в парі Південна Корея - Мексика. З одним істотним зауваженням - збірна Кореї, на думку букмекерів, не настільки слабка по відношенню до суперника, як команда Тунісу. Тут на перемогу мексиканців ставки приймаються з коефіцієнтом 1,70 до 1, на нічию - 3,59 до 1, а на перемогу корейських футболістів - 5,76 до 1.

Нарешті, схожа картина вимальовується в протистоянні збірних Німеччини та Швеції. Тут букмекери також не сумніваються в тому, що команда Йоахіма Льова переможе і візьме реванш за сенсаційне фіаско на старті Мундіалю. На перемогу збірної Німеччини стакі приймаються з розрахунку 1.52 до 1, на нічию - 4.32, а на перемогу команди Швеції - 6.69 до 1.

Головний інтерес

Саме форма збірної Німеччини найбільше хвилює шанувальників футболу. Чинні чемпіони світу зовсім не по-чемпіонськи почали нинішній турнір. А як показує вчорашній приклад збірної Аргентини, набрати форму і відповідні кондиції зовсім нелегко навіть до другого матчу турніру. Буде дуже прикро втратити команду Німеччини вже на ранніх тсадиях ЧС-2018. До того ж, у відбірковому турнірі до ЧС-2018 і минулорічному Кубку Конфедерацій, тут же, в Росії, команда показувала чудовий футбол і результат.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю на ЧС-2018 також відбудуться три зустрічі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві беруть гри відразу дві арени).