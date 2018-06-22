Збірну Росії з футболу захотіли перевірити на допінг після виходу в плей-офф ЧС-2018

В американському антидопінговому агентство (USADA) поставили під сумнів чесність низки перемог російських футболістів.

Гравців збірної Росії після двох перемог і дострокового виходу в плей-офф чемпіонату світу необхідно перевірити на допінг.

Таке припущення висловив керівник Американського антидопінгового агентства Тревіс Тайгарт, повідомляє британська Telegraf.

«Треба активно перевіряти збірну Росії, щоб забезпечити впевненість громадськості в чесності цього чемпіонату світу. Тих, хто показує видатні результати, слід частіше перевіряти», - зазначає Тайгарт.

На ЧС-2018 збірна Росії виграла два стартові матчі із загальним рахунком 8:1 - перемігши спочатку команду Саудівської Аравії (5:0), а потім збірну Єгипту (3:1). Команда першою з усіх учасників ЧС-2018 вийшла в плей-офф турніру, 1/8 фіналу.