Збірну Росії з футболу захотіли перевірити на допінг після виходу в плей-офф ЧС-2018
13:59, 22 червня 2018Футбол
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В американському антидопінговому агентство (USADA) поставили під сумнів чесність низки перемог російських футболістів.
Російських футболістів варто перевірити на допінг з-за їх відмінних результатів / Reuters
Гравців збірної Росії після двох перемог і дострокового виходу в плей-офф чемпіонату світу необхідно перевірити на допінг.
Таке припущення висловив керівник Американського антидопінгового агентства Тревіс Тайгарт, повідомляє британська Telegraf.
«Треба активно перевіряти збірну Росії, щоб забезпечити впевненість громадськості в чесності цього чемпіонату світу. Тих, хто показує видатні результати, слід частіше перевіряти», - зазначає Тайгарт.
На ЧС-2018 збірна Росії виграла два стартові матчі із загальним рахунком 8:1 - перемігши спочатку команду Саудівської Аравії (5:0), а потім збірну Єгипту (3:1). Команда першою з усіх учасників ЧС-2018 вийшла в плей-офф турніру, 1/8 фіналу.
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